إعلام العدو: وقوع حدث أمني خطير ضد قوات الجيش في قطاع غزة حيث سقط قتيل على الأقل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 14:18

إعلام العدو: وقوع حدث أمني خطير ضد قوات الجيش في قطاع غزة حيث سقط قتيل على الأقل

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
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