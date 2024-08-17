إعلام العدو: 10 حرائق اندلعت في منطقة اييليت هشاحر جراء القصف الأخير من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 14:18

إعلام العدو: 10 حرائق اندلعت في منطقة اييليت هشاحر جراء القصف الأخير من لبنان

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
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