المقاومة الإسلامية: أدخلنا على جدول نيراننا مستوطنة “اييليت هشاحر” وقصفناها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 14:18

المقاومة الإسلامية: أدخلنا على جدول نيراننا مستوطنة “اييليت هشاحر” وقصفناها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
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