إعلام العدو: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان وسقوطها في الجليل الاعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 12:26
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إعلام العدو: إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان وسقوطها في الجليل الاعلى
منذ 12 mins
17 August، 2024
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