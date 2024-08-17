إعلام العدو: قصف كثيف من لبنان تجاه الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 12:26

إعلام العدو: قصف كثيف من لبنان تجاه الجليل الأعلى

منذ 20 mins 17 August، 2024
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