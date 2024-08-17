الصحة اللبنانية: من بين الشهداء في الغارة على وادي الكفور امرأة وطفليها وإصابة 5 بجروح من بينهم إثنان إصاباتهما حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2024 - 10:22

الصحة اللبنانية: من بين الشهداء في الغارة على وادي الكفور امرأة وطفليها وإصابة 5 بجروح من بينهم إثنان إصاباتهما حرجة

منذ 2 ساعة 17 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة