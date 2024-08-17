الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 إثر الغارة الإسرائيلية على منطقة وادي الكفور جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 08:16
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الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 إثر الغارة الإسرائيلية على منطقة وادي الكفور جنوبي لبنان
منذ 10 mins
17 August، 2024
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