الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 إثر الغارة الإسرائيلية على منطقة وادي الكفور جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 08:16

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 إثر الغارة الإسرائيلية على منطقة وادي الكفور جنوبي لبنان

منذ 10 mins 17 August، 2024
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