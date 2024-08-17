قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 01:26

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 51 mins 17 August، 2024
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