قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة يعبد قضاء جبين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 01:26

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة يعبد قضاء جبين بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 16 August، 2024
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