العدو الاسرائيلي استهدف منزلا في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 23:56

العدو الاسرائيلي استهدف منزلا في شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 24 mins 16 August، 2024
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