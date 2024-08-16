اعلام العدو: سقوط صاروخين على مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 23:54

اعلام العدو: سقوط صاروخين على مستوطنات غلاف غزة

منذ 1 ساعة 16 August، 2024
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