غارة لطيران العدو الإسرائيلي قرب مسجد سعيد صيام في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 23:54

غارة لطيران العدو الإسرائيلي قرب مسجد سعيد صيام في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 16 August، 2024
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