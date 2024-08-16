مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية شنوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة “راوية” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 20:52

مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية شنوا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة “راوية”

منذ 1 ساعة 16 August، 2024
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