كتائب القسام: قصفنا تجمع “مفتاحيم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 20:50

كتائب القسام: قصفنا تجمع “مفتاحيم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 2 ساعة 16 August، 2024
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