حركة حماس: نطالب بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 19:20

حركة حماس: نطالب بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة

منذ 51 mins 16 August، 2024
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