إذاعة جيش العدو: انفجار طائرة بدون طيار شمال هضبة الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 19:20

إذاعة جيش العدو: انفجار طائرة بدون طيار شمال هضبة الجولان

منذ 2 ساعة 16 August، 2024
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