بيان مصري قطري أمريكي مشترك: الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح اتفاق واشنطن الجديد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 17:48

بيان مصري قطري أمريكي مشترك: الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح اتفاق واشنطن الجديد

منذ 29 mins 16 August، 2024
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