‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل الدير ‏بصواريخ فلق – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 16 2024 - 17:48

‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل الدير ‏بصواريخ فلق

منذ 36 mins 16 August، 2024
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