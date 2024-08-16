اعلام العدو: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة نحو “نيريم” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2024 - 16:18

اعلام العدو: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة نحو “نيريم”

منذ 29 mins 16 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة