مراسل المنار: مسيّرة صهيونية استهدفت سيارة بمنطقة القاسمية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 13:14

مراسل المنار: مسيّرة صهيونية استهدفت سيارة بمنطقة القاسمية في جنوب لبنان

منذ 18 mins 16 August، 2024
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