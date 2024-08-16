مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي ألقت عددا من القذائف الضوئية في بعض المناطق الحدودية ما أدى الى إشعال حرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 13:14

مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي ألقت عددا من القذائف الضوئية في بعض المناطق الحدودية ما أدى الى إشعال حرائق

منذ 29 mins 16 August، 2024
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