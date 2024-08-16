المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى أقام “مجلس فاتحة” وتقبل عزاء برحيل العلامة الشيخ حسن طراد

أقام المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في مقره مجلس فاتحة وتقبل عزاء برحيل العلامة الشيخ حسن طراد.

وتقبل نائب رئيسه العلامة الشيخ علي الخطيب وأعضاء من الهيئة الشرعية والتنفيذية وعائلة الفقيد التعازي، حيث غصت قاعة الوحدة الوطنية بالمعزين من علماء دين ومفتين وممثلي المرجعيات الدينية والحوزات والمراكز الدينية والشخصيات النيابية والسياسية والديبلوماسية والقضائية والعسكرية والامنية والاجتماعية والتربوية والإعلامية وقيادات من حركة “امل” و”حزب الله” والاحزاب والقوى السياسية اللبنانية والفلسطينية ووفود شعبية من مختلف المناطق وجمعيات دينية و كشفية و تربوية ومواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام