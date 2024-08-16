الطقس غداً غائم جزئياً مع رياح ناشطة شمالاً وانخفاض في الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 11:42

الطقس غداً غائم جزئياً مع رياح ناشطة شمالاً وانخفاض في الحرارة

منذ 15 mins 16 August، 2024
Weather Leba

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال، مع رياح ناشطة شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:
ما زال لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط ضمن طقس صيفي معتاد مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات لتقارب معدلاتها الموسمية هذا اليوم .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا و رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، و دون تعديل على الساحل، مع ضباب على المرتفعات .

السبت: غائم جزئيا بالاجمال، مع رياح ناشطة شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة .

الأحد: غائم جزئيا بالاجمال أحيانا ، مع ارتفاع في درجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 20 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج اجمالا ارتفاع الموج من 0.5 الى 1.25 مترا، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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