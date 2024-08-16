في يومها الـ 315.. الإبادة الصهيونية مستمرة في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 315 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار و النزوح.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن” طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى”.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأصيب عدد من المواطنين بغارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن بغارة إسرائيلية على مدخل الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقصفا مدفعية الاحتلال بالتزامن مع إطلاق نار شرق خانيونس، حيث عاد العشرات من المواطنين بعد ظنهم أن قوات الاحتلال انسحبت من المنطقة وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته.

وارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة “قديح” بمنطقة الدرج ساحة الشوا، في غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، استشهاد الشاب حاتم حسونة قويدر عقب تعرضه لإطلاق نار من طائرة “كواد كابتر” بالقرب من مسجد الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي قطاعِ غزّةَ ايضاً يَصنع الشباب منَ الضَعفِ قوّة.. ويُحاولونَ بما أُوتُوا من قوّة، مساعدةَ مَبتُوري الأطرافِ للوقوفِ من جديد، والسيرِ على أقدامِهِم.

المصدر: قناة المنار + مواقع