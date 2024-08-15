وزارة الصحة الفلسطينية: وصول شهيد وإصابة حرجة بالصدر برصاص مستوطنين إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة جيت بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 23:28

وزارة الصحة الفلسطينية: وصول شهيد وإصابة حرجة بالصدر برصاص مستوطنين إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة جيت بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 15 August، 2024
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