يديعوت أحرونوت: إجراء الجيش لاعتراض مسيرة أدى إلى مقتل عربي من بلدة كفر ياسيف بسبب سقوط صاروخ اعتراضي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 17:24
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يديعوت أحرونوت: إجراء الجيش لاعتراض مسيرة أدى إلى مقتل عربي من بلدة كفر ياسيف بسبب سقوط صاروخ اعتراضي
منذ 26 mins
15 August، 2024
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