يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي نفذ الأسبوع الماضي إجراء اعتراضيا غير متبع وفشل في اعتراض مسيرة لحزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 15 2024 - 17:24

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي نفذ الأسبوع الماضي إجراء اعتراضيا غير متبع وفشل في اعتراض مسيرة لحزب الله

منذ 27 mins 15 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة