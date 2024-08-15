حزب الله : المقاومة ستواصل بكل شجاعة وحكمة وبكل ما أوتيت من قوة ومقدرات وما تملك من مفاجآت الدفاع عن لبنان وشعبه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 15:46
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حزب الله : المقاومة ستواصل بكل شجاعة وحكمة وبكل ما أوتيت من قوة ومقدرات وما تملك من مفاجآت الدفاع عن لبنان وشعبه
منذ 10 mins
15 August، 2024
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