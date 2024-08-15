حزب الله: المقاومة الاسلامية في لبنان ئؤكد انها لا تزال ملتزمة بثوابتها ومعها محور المقاومة بدعم الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 15:48

حزب الله: المقاومة الاسلامية في لبنان ئؤكد انها لا تزال ملتزمة بثوابتها ومعها محور المقاومة بدعم الشعب الفلسطيني

منذ 13 mins 15 August، 2024
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