حزب الله في ذكرى انتصار تموز 2006: يستعيد أشرف الناس ذكرى حرب تموز العظيمة ووعدها الصادق ونصرها الإلهي ‏والشهداء الذين سطروا ‏بدمائهم ملحمة البطولة الصادقة والدفاع المشرف عن لبنان ‏وشعبه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 15:46

حزب الله في ذكرى انتصار تموز 2006: يستعيد أشرف الناس ذكرى حرب تموز العظيمة ووعدها الصادق ونصرها الإلهي ‏والشهداء الذين سطروا ‏بدمائهم ملحمة البطولة الصادقة والدفاع المشرف عن لبنان ‏وشعبه

منذ 18 mins 15 August، 2024
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