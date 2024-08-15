وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يتعمد قتل الأطفال في القطاع ضمن حرب الإبادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 09:14

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يتعمد قتل الأطفال في القطاع ضمن حرب الإبادة الجماعية

منذ 44 mins 15 August، 2024
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