الاعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسف عددا من المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 09:14

الاعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسف عددا من المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شق مدينة غزة

منذ 45 mins 15 August، 2024
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