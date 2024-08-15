‌‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 00:04

‌‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا

منذ 1 ساعة 14 August، 2024
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