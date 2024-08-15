مراسل المنار: صلية صاروخية كبيرة بإتجاه كريات شمونة ومحيطها و سماع اصوات انفجاراتها على الارض من دون اية محاولات اعتراضية رغم تفعيل صافرات الانذار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 00:04

مراسل المنار: صلية صاروخية كبيرة بإتجاه كريات شمونة ومحيطها و سماع اصوات انفجاراتها على الارض من دون اية محاولات اعتراضية رغم تفعيل صافرات الانذار

منذ 2 ساعة 14 August، 2024
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