قناة 14 العبرية: إطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 23:44

قناة 14 العبرية: إطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخًا من لبنان تجاه الجليل الأعلى

منذ 50 mins 13 August، 2024
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