لجان المقاومة بفلسطين: اقتحامات المستوطنين وعلى رأسهم بن غفير للمسجد الاقصى يمثل عدوانا لا بد ان يقابل بردود قوية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 13:02

لجان المقاومة بفلسطين: اقتحامات المستوطنين وعلى رأسهم بن غفير للمسجد الاقصى يمثل عدوانا لا بد ان يقابل بردود قوية

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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