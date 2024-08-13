هيئة البث الصهيونية الرسمية: الإفراج عن جميع الجنود المعتقلين في قضية تعذيب فلسطيني في معتقل سديه تيمان إلى الحبس المنزلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 11:32

هيئة البث الصهيونية الرسمية: الإفراج عن جميع الجنود المعتقلين في قضية تعذيب فلسطيني في معتقل سديه تيمان إلى الحبس المنزلي

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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