دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: أكثر من 1600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 11:32

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: أكثر من 1600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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