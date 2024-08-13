إعلام العدو: سماع دوي انفجار في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 11:32
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بوتين: المهمة الرئيسية الآن هي طرد قوات العدو من أراضينا وهو سيلقى ردًا مناسبًا على أفعاله وجرائمه في مقاطعة كورسك
إعلام العدو: سماع دوي انفجار في الجليل الأعلى
منذ 1 ساعة
13 August، 2024
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