الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بينها إصابة خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 03:36

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بينها إصابة خطيرة

منذ 22 mins 13 August، 2024
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