سرايا القدس: دمرنا بالاشتراك مع “كتائب القسام” دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه 4 باز” بواسطة عبوة “ثاقب الموجهة” شديدة الانفجار عند مفترق أبو عياش في حي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 20:42

سرايا القدس: دمرنا بالاشتراك مع “كتائب القسام” دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه 4 باز” بواسطة عبوة “ثاقب الموجهة” شديدة الانفجار عند مفترق أبو عياش في حي تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 2 ساعة 12 August، 2024
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