اعلام العدو: سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب كريات شمونة بالجليل الأعلى دون تفعيل صافرات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 18:50
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اعلام العدو: سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب كريات شمونة بالجليل الأعلى دون تفعيل صافرات الإنذار
منذ 10 mins
12 August، 2024
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