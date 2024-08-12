مراسل المنار: استهداف أحد مواقع العدو الاسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتفعيل القبة الاعتراضية بأجواء المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2024 - 16:50

مراسل المنار: استهداف أحد مواقع العدو الاسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتفعيل القبة الاعتراضية بأجواء المنطقة

منذ 1 ساعة 12 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة