المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في غزة: الاحتلال دمر أكثر من 112 مدرسة وجامعة في القطاع وأعدم أكثر من 100 من أساتذة الجامعة والعلماء وأكثر من 500 من معلمي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 17:24

المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في غزة: الاحتلال دمر أكثر من 112 مدرسة وجامعة في القطاع وأعدم أكثر من 100 من أساتذة الجامعة والعلماء وأكثر من 500 من معلمي القطاع

منذ 2 ساعة 11 August، 2024
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