‏المقاومة ‏الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لِجنود ‏العدو في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 23:46

‏المقاومة ‏الإسلامية تشن هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لِجنود ‏العدو في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة

منذ 43 mins 10 August، 2024
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