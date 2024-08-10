إعلام العدو: “إسرائيل” بكل قدراتها التكنولوجية وصناعاتها العسكرية الأكثر تقدمًا في العالم لم تعرف كيف تطور سلاحًا دفاعيًا ضد هذا التهديد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 23:46

إعلام العدو: “إسرائيل” بكل قدراتها التكنولوجية وصناعاتها العسكرية الأكثر تقدمًا في العالم لم تعرف كيف تطور سلاحًا دفاعيًا ضد هذا التهديد

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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