الموسوي في احتفال لـ”لجنة نصر المقاومة في الجبل”: شركاء في صنع معادلات العزة للبنان والامة جمعاء

أقامت “لجنة نصر المقاومة في الجبل” احتفالا في قاعة “آل أبي جمعة” في روسيات صوفر، بذكرى الانتصار على العدو الإسرائيلي عام 2006 وتأييداً ودعماً لانتفاضة المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي، مسؤول “حزب الله” في منطقة الجبل بلال داغر، عضو المجلس السياسي في الحزب “الديموقراطي اللبناني” لواء جابر ورئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان، وممثلين عن أحزاب لبنانية وفاعليات وشخصيات بلدية واختيارية وثقافية واجتماعية وأدبية واهالي.

أبو سعيد عدنان

بعد دقيقة صمت عن أرواح الشهداء ووقفة مع النشيد الوطني وكلمة اللجنة القتها رابعة أبو مجاهد شكرت فيها الحضور، تحدثت عضو اللجنة مليحة أبو سعيد عدنان، فأكدت أن “إسرائيل تصب غضبها على المدنيين بعدما عجزت عن مواجهة الأبطال المقاومين في الميدان”، وقالت: “ما قمنا به من متابعة لتأمين السكن لأهلنا الشرفاء في الجنوب، هو أقل الواجب تجاههم، لا سيما وأنهم يقدمون خيرة أبنائهم دفاعاً عن هذا الوطن”.

الموسوي

وتوجه النائب الموسوي الى الحضور قائلا: “أنتم لستم شركاء فقط في الجهاد والوفاء والفداء، إنما شركاء في صنع كل معادلات العزة ليس فقط للبنان، بل للأمة جمعاء من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران وإلى كل حر من أحرار كوبا وفنزويلا وأميركا اللاتينية وغيرهم من الأناس الذين تنبض أنفسهم بالعزة والكرامة والشرف”.

اضاف: “نحن في سويّة واحدة في خط المقاومة التي لم تجلب معها منذ أن انطلقت إلاّ معادلات العزة والكرامة والنصر، ليس فقط للبنان، وإنما للأمة جمعاء، كذا كنّا، وكذا سنبقى على هذا العهد والوعد والوفاء، ولهم أن يقولوا ما يقولوا من أحاديث ماضية، وبإذن الله عندما يرحل الصهاينة من فلسطين سوف يقولون “كان يا مكان في قديم الزمان”، وأما نحن وأنتم سنقول، سنكون حيث يجب أن نكون، ولن نكون إلاّ حيث تكون العزة والكرامة والمجد والنصر إن شاء الله”.

وختاماً قدم الشاعر علي يونس أبياتاً من الشعر عن المقاومة وانتصاراتها وأمجادها، ثم اقيم غداء على شرف المشاركين.

المصدر: اعلام بيروت