‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 15:52

‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة

منذ 12 mins 6 August، 2024
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