المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي مصطفى شمس الدين “ساجد” مواليد عام 2003 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 15:52

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي مصطفى شمس الدين “ساجد” مواليد عام 2003 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 19 mins 6 August، 2024
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