كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تتبنى عملية حاجز النفق العسكري بين القدس المحتلة وبيت لحم والتي أسفرت عن إصابة مجندة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2024 - 15:52

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تتبنى عملية حاجز النفق العسكري بين القدس المحتلة وبيت لحم والتي أسفرت عن إصابة مجندة

منذ 27 mins 6 August، 2024
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